Usa, cittadino russo incriminato per cospirazione

Negli Usa un cittadino russo con "presunti legami" con il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) di Mosca è stato incriminato con l'accusa di cospirazione, oltre ad altri capi di imputazione legati alla sua partecipazione in una rete internazionale dedita al riciclaggio di denaro per conto del Cremlino.

In una nota, il dipartimento della Giustizia Usa ha annunciato di Vadim Konoshchenok, 48 anni, è stato arrestato in Estonia dopo un mandato di cattura emesso dal tribunale del distretto giudiziario orientale di New York, ed estradato negli Stati Uniti giovedì scorso.