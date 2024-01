Usa-Cina, Blinken vede responsabile relazioni estere del Partito comunista

Incontro a Washington tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il responsabile delle relazioni internazionali del Partito comunista cinese, Liu Jianchao, appena un giorno prima delle elezioni presidenziali e legislative che verranno disputate a Taiwan.

Il rappresentante di Pechino si è recato negli Usa questa settimana con l'obiettivo di "promuovere il dialogo tra i governi, i legislatori e i partiti politici dei due Paesi, poiché crediamo che la comunicazione sia l'unico modo per accrescere la comprensione". Il 9 gennaio ha partecipato a un evento ospitato a New York dal Consiglio per le relazioni estere ed ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.