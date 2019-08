Usa, chiude la storica pizzeria "Di Fara" a Brooklyn per problemi con il fisco | Il sindaco de Blasio: "Bisogna salvarla"

Una delle pizzerie più famose e storiche di New York chiude per un debito con il fisco. Di Fara Pizza , a Brooklyn, da mezzo secolo oltre che un ristorante anche una destinazione per turisti e clienti abituali, deve infatti allo Stato di New York oltre 160mila dollari. La chiusura sta a cuore anche al sindaco Bill de Blasio . "Di Fara è la pizza migliore di New York. Va salvata. Sono pronto a fare qualsiasi cosa per vederla riaprire", twitta.

Al posto della solita fila per entrare ora davanti al ristorante compare solo un cartello con la scritta a caratteri cubitali "Seized" (Sequestrato). "La proprietà è stata sequestrata per il mancato pagamento delle tasse - si legge nell'avviso delle autorità -. Qualsiasi tentativo di intromissione sarà perseguito secondo la legge".



Ma i proprietari hanno detto ai giornalisti di essere sorpresi della misura poiché avrebbero pianificato con lo Stato un pagamento rateizzato in sei anni per sanare la loro posizione con il fisco.



Non è la prima volta che Di Fara deve fare i conti con le autorità. Qualche mese fa era stata chiusa temporaneamente per non avere superato l'ispezione sanitaria. La pizzeria ha aperto i battenti nel 1965.