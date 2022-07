Usa, chiude l'unica clinica abortiva del Mississippi

Ha chiuso i battenti l'unica clinica abortiva del Mississippi dopo la storica svolta della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto.

Lo scrive France Presse. L'Organizzazione per la Salute delle Donne di Jackson ha eseguito le ultime procedure prima che la legge che vieta tutti gli aborti nello Stato del Sud entri in vigore il 7 luglio. "Questo è un giorno molto duro per noi e per l'ultima clinica abortiva del Mississippi", ha twittato il Pink House Fund, associazione che raccoglie va donazioni per la struttura.