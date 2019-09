Usa, chiude l’ultimo peep show di Las Vegas dopo 40 anni di attività

Aperto nel 1983 da Ray Pistol, un veterano del Vietnam, “Showgirl Video” aveva resistito alla legge del 1992 che proibiva a Las Vegas gli esercizi commerciali a sfondo sessuale. "Questo tipo di attività - ha detto l'ex proprietario alla Bbc - sono state soppiantate prima da VHS e DVD e soprattutto da Internet. Puoi avere ciò che vuoi in qualsiasi momento".

Treasure Brown, una ex showgirl, ha raccontato di essere dispiaciuta per la chiusura: “Il mio primo giorno di lavoro avevo 18 anni, era il 1992, e guadagnai 115 dollari. Era molto di più di quanto potessi immaginare, è proprio grazie a questo lavoro che mi sono pagata gli studi".



Secondo gli abitanti della città, riporta la Bbc, con la chiusura di tutti i peep show, Las Vegas mira a diventare una città sempre più family-friendly piuttosto che essere legata esclusivamente all'immagine dei casinò e del sesso. Negli anni ‘90, in altre città americane, ad esempio New York, la chiusura dei peep show e dei cinema porno era stata imposta dall’amministrazione che voleva garantire una maggior sicurezza.