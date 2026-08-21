Usa, i mitici mustang tremano con Trump: per loro strada aperta alla macellazione

I mustang, i famosi cavalli selvatici del Nord America, tremano sotto l'amministrazione Trump. L'allentamento delle norme per la tutela della fauna selvatica sta infatti consentendo la vendita di migliaia di esemplari ad acquirenti sospettati di destinarli al macello. Lo rivela il New York Times secondo il quale, sebbene la macellazione di cavalli selvatici sia illegale, le agenzie governative hanno creato scappatoie giuridiche che consentono di acquistare i mustang a basso costo e poi rivenderli, consentendone l'esportazione e la successiva macellazione.