Usa, la Camera approva gli aiuti a favore di Ucraina, Israele e Taiwan: ok anche al potenziale bando di TikTok

Biden: dalla Camera messaggio chiaro sulla potenza della leadership Usa

"Oggi - è stata la reazione del presidente Joe Biden - i membri di entrambi i partiti alla Camera hanno votato per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale e inviare un messaggio chiaro sulla potenza della leadership americana sulla scena mondiale. In questo punto di svolta critico si sono uniti per rispondere alla chiamata della storia, approvando una legislazione sulla sicurezza nazionale urgentemente necessaria per la quale ho combattuto per mesi".