Usa, bimbo si spara accidentalmente e muore: l'arma nell'auto dei genitori

Un bambino di 4 anni, in Louisiana, è morto dopo essersi sparato alla fronte con una pistola trovata mentre era in auto con i suoi genitori. La tragedia in un sobborgo di New Orleans, dove, dicono le autorità locali, il padre e la madre stavano fumando marijuana sul sedile anteriore. Il piccolo era nel retro della vettura quando ha esploso lo sparo che l'ha ucciso. Jarion Walker, questo il nome del bambino, è stato subito portato in ospedale dove è morto per le ferite riportate.