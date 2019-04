Usa, bimbo di quattro anni spara per sbaglio e uccide la sorellina

Negli Stati Uniti un bimbo di 4 anni ha sparato accidentalmente alla sorellina di 6 anni uccidendola. L'episodio è avvenuto in Georgia, nei sobborghi di Atlanta, dentro l'auto parcheggiata davanti alla casa dei due bambini. Ma la vettura non è partita: quando la madre è scesa per controllare, il bimbo ha preso una pistola che si trovava sul cruscotto e ha fatto fuoco contro la sorella. Non ci sarà alcuna incriminazione.