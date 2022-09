Usa, bimbo di 3 anni spara accidentalmente alla madre e la uccide

Un bambino di 3 anni ha ucciso la madre 33enne, Cora Lyn Bush, dopo aver sparato accidentalmente con una pistola trovata all'interno della loro abitazione, nella contea di Spartanburg, in Carolina del Sud.

In casa era presente anche la nonna. Gli agenti indagano sul come il piccolo sia riuscito a ottenere la pistola e perché l'arma non fosse sicura. Secondo i dati raccolti da Everytown for Gun Safety, negli Stati Uniti nel 2022 quasi 200 bambini hanno sparato involontariamente con una pistola provocando più di 80 morti.