Usa, bimba di tre anni trova una pistola e uccide la sorellina di quattro

Negli Usa nuova tragedia legata alle armi.

In Texas una bambina di tre anni ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 anni, uccidendola. Le piccole si trovavano da sole in camera mentre altri cinque adulti si trovavano in altre aree dell'abitazione. La notizia è stata riferita dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales.