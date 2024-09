Usa, bimba di tre anni picchiata dalla nonna "perché l'ascoltava" e lasciata morire

Ha picchiato la nipotina di 3 anni perché non le avrebbe dato ascolto per poi lasciarla morire sul letto di casa. È successo in Pennsylvania (Stati Uniti), dove la 56enne americana Denise Johnson, nonna della piccola Ayla Miller, è stata arrestata con l'accusa di omicidio di primo grado. La donna durante l'interrogatorio ha confessato: "Le ho dato una lezione per non aver ascoltato. Mi dispiace tanto, non volevo farle del male".