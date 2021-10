Usa, Bill Clinton dimesso dall'ospedale in California

ansa

L'ex presidente americano Bill Clinton è stato dimesso dall'ospedale dell'University of California, dove era stato ricoverato giorni fa per un'infezione delle vie urinarie degenerata in setticemia. Clinton, 75 anni, era in California per una serie di eventi legati alla fondazione di famiglia. L'ex numero uno della Casa Bianca sta meglio, non ha febbre e i valori del sangue sono tornati normali, ma dovrà continuare la terapia a base di antibiotici.