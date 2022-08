Usa, Biden: sono deciso a bandire le armi d'assalto

Joe Biden rilancia il suo impegno per il bando delle armi d'assalto, usate spesso nelle sparatorie di massa.

"Sono deciso a vietarle in questo Paese. Lo ho fatto una volta in passato e lo rifaremo", ha promesso in un comizio in Pennsylvania. "Possiamo battere la Nra", ha detto, riferendosi alla potente lobby delle armi. "Anch'io ho due armi a casa e non sono contro il secondo emendamento ma penso che esso non sia assoluto, illimitato", ha aggiunto.