Usa, Biden: "Prepariamo iniziative contro l'invasione dell'Ucraina"

"Quello che stiamo facendo è mettere in piedi iniziative significative che rendano molto difficile a Putin andare avanti e fare ciò che le persone temano che voglia fare". Lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla situazione in Ucraina e sul rischio che la Russia voglia invaderla. Biden ha quindi assicurato di essere in costante contatto con i partner europei su Kiev.