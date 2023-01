Usa, Biden annuncia misure per la crisi dei migranti al confine col Messico

Gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza della frontiera col Messico.

Tra queste è incluso un piano che consentirà ogni mese sino a 30mila migranti da Cuba, Nicaragua, Venezuela e Haiti (se in possesso dei requisiti) di entrare legalmente negli Stati Uniti, per un periodo di due anni e con un permesso di lavoro. Nello stesso tempo ci sarà un giro di vite per chi entra illegalmente. Nel 2023 e nel 2024 saranno accolti inoltre sino a 20 rifugiati dall'America Latina, oltre il triplo della cifra attuale.