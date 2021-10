Usa, Biden: "La Turchia non acquisti più armi dalla Russia"

Ansa

L'amministrazione Biden ha esortato il governo turco a non acquistare più armi dalla Russia a rischio di rovinare le relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato la numero due del Dipartimento di Stato americano, Wendy Sherman. "Continueremo a far sapere chiaramente alla Turchia quali saranno le conseguenze se persiste nel muoversi in questa direzione", ha spiegato.