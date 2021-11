Usa, Biden invita 110 Paesi al summit virtuale per la democrazia: manca la Cina

IPA

Tra i 110 Paesi invitati dalla Casa Bianca al summit virtuale sulla democrazia, fortemente voluto dal presidente Usa Joe Biden, figurano gli alleati europei, l'Iraq e l'India, come si legge nella lista diffusa dal Dipartimento di Stato. Lista in cui invece non figura la Cina, più volte accusata dall'amministrazione Biden di violare i diritti umani nella regione dello Xinjang, in Tibet e ad Hong Kong.