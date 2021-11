"Cina viola diritti umani": Biden valuta di boicottare le Olimpiadi 2022 a Pechino

Afp

Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Pechino a febbraio. Lo riporta il Washington Post citando fonti dell'amministrazione Biden. La decisione in segno di protesta per la violazione dei diritti umani da parte del governo cinese nello Xinjiang, in Tibet e ad Hong Kong. La scelta non ha alcun impatto sulla partecipazione degli atleti statunitensi.