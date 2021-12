Usa, Biden estenderà obbligo mascherina su aerei e treni fino a marzo

Il presidente Joe Biden è pronto ad estendere fino a metà marzo l'obbligo di indossare le mascherine su aerei, treni e bus e negli aeroporti e nelle stazioni. Lo riporta il New York Times. L'obbligo sarebbe dovuto scadere il 18 gennaio. La decisione rientra in una strategia più ampia per combattere la pandemia che Biden illustrerà a breve e che prevede anche che i viaggiatori esteri facciano test anti Covid prima di partire per gli Stati Uniti.