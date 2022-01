Usa, Biden: "Crescita 2021 la più veloce dal 1984, il mio piano funziona"

Afp

Nel 2021 gli Stati Uniti hanno registrato "la crescita economica più veloce dal 1984". Lo riferisce il presidente americano Joe Biden, commentando il dato sul Pil dello scorso anno, cresciuto del 5,7% a fronte del -3,4% del 2020. "Il mio piano sta funzionando", aggiunge il capo della Casa Bianca, per il quale il dato rappresenta una boccata di ossigeno in un momento delicato, fra le tensioni fra Russia e Ucraina e la popolarità in calo.