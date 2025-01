Usa, Biden conferisce a Papa Francesco la medaglia presidenziale

Joe Biden ha conferito a Papa Francesco la "Presidential Medal fo Freedom", il più prestigioso riconoscimento civile, conferito a individui che hanno dato un contributo "alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati" Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Il presidente lo ha comunicato al Pontefice in un colloquio telefonico. Biden e il Papa si sarebbero dovuti incontrare in questi giorni a Roma ma il presidente è stato costretto ad annullare la visita per via degli incendi a Los Angeles.