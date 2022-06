Usa, Biden: "Adesione di Svezia e Finlandia rende la Nato più forte"

Il presidente degli Usa Joe Biden, in merito al summit che si chiude a Madrid, afferma che "la Nato è orgogliosa di invitare Finlandia e Svezia a diventarne membri".

"La loro decisione di entrare a far parte di questa Alleanza - prosegue in un tweet - ci renderà più forti e più sicuri, rafforzerà i passi che stiamo facendo durante questo vertice per rafforzare la nostra forza collettiva".