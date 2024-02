Usa, Biden: "Accordo sui confini è severo ma umano"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato della necessità di approvare l'accordo sui confini.

"Il nostro accordo bipartisan per la protezione dei confini è il più severo che il nostro Paese abbia mai visto. Include le più corrette e umane riforme per l'immigrazione legale, e una vasta maggioranza del Congresso lo supporta. Approviamolo", ha scritto Biden in un tweet.