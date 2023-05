Usa, a 8 anni si perde in una foresta del Michigan e sopravvive mangiando neve

Il piccolo, in campeggio con la sua famiglia, si era allontanato per cercare della legna da ardere

Il piccolo per nutrirsi, stando a quanto emerso, avrebbe mangiato neve e si sarebbe riparato dal freddo coprendosi con rami e foglie. E' accaduto all'interno del Porcupine Mountains Wilderness State Park , dove Nante stava campeggiando con la sua famiglia.

Nante si era allontanato per andare a cercare della legna da ardere, ma è poi stato in grado di trovare la strada di ritorno. Più di 150 uomini della polizia statale e locale hanno setacciato il parco per due giorni: alla fine il piccolo è stato ritrovato al riparo sotto il tronco di un albero.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il bambino in un primo momento ha seguito un sentiero, poi, resosi conto di essersi perso, si è fermato nel luogo in cui alla fine è stato ritrovato.