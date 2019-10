Usa, baby fenomeno di 9 anni batte un record di arrampicata

Un nuovo incredibile record per il mondo dell’alpinismo. Questa volta, però, l’impresa è di una bambina americana di soli nove anni. Pearl Johnson è attualmente la più giovane persona ad aver scalato El Capitan, la montagna più alta e impervia del parco nazionale di Yosemite, in California. Il monolito è noto per essere una delle sfide più impegnative per gli appassionati di climbing. E Pearl è arrivata in cima in soli quattro giorni. A raccontarlo è la rivista sportiva Outside.