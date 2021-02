Usa, avvocato sbaglia filtro durante un'udienza online: "Sono qui, giudice, non sono un gatto"

Un altro incidente informatico figlio della pandemia di coronavirus si è trasformato in una news virale. L’avvocato statunitense Rod Ponton ha lasciato accidentalmente acceso un filtro per trasformarsi in gatto durante un’udienza su Zoom con il giudice del 394esimo distretto giudiziario del Texas Roy Ferguson. "Credo che lei abbia attivato un filtro", lo ha avvisato il giudice. "Sono qui in diretta, non sono un gatto. Non riesco a rimuoverlo", ha risposto l’avvocato. "Questo lo vedo", ha ribattuto il giudice. Un botta e risposta esilarante che ha fatto divertire il web.