Usa, AT&T ritarda attivazione 5G vicino ad aeroporti

ansa

La società telefonica statunitense AT&T ha annunciato che ritarderà l'entrata in funzione del 5G (prevista per mercoledì) vicino agli aeroporti. La decisione è stata presa dopo che le maggiori compagnie aeree hanno scritto alle autorità americane ammonendo sul rischio di conseguenze catastrofiche per il pericolo di interferenze con le strumentazioni di bordo. La società ha spiegato che lavorerà con le autorità regolatorie per risolvere la disputa.