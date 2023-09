Usa, assalto a Capitol Hill: 18 anni a un leader dei Proud Boys

In Usa un quarto dirigente del gruppo di estrema destra Proud Boys, il 33enne Ethan Nordean, è stato condannato per l'assalto a Capitol Hill, anche per l'accusa di cospirazione sediziosa.

La pena comminata è di 18 anni, la piùalta finora tra i leader dell'organizzazione. La prossima settimana ci sarà la sentenza anche per Enrique Tarrio, il capo del gruppo.