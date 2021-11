Usa, assalto al Campidoglio: citati in giudizio 6 collaboratori di Trump

Ansa

La commissione d'inchiesta sull'assalto del Campidoglio del 6 gennaio ha emesso citazioni in giudizio per altri 6 collaboratori dell'ex presidente Donald Trump che sarebbero stati coinvolti nel suo tentativo di ribaltare la sconfitta alle elezioni del 2020. Tra loro ci sono il manager della campagna Bill Stepien, il consigliere senior Jason Miller e l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn.