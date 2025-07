Usa, arrestato il pugile messicano Julio Cesar Chavez Jr.

Il pugile messicano Julio César Chávez Jr. è stato arrestato a Los Angeles, dopo aver perso il suo ultimo incontro contro uno youtuber statunitense, Jake Paul, all'Honda Center di Anaheim, in California. Chávez Jr sinora era famoso per essere figlio della leggenda messicana del ring Julio César Chávez, campione del mondo in tre diverse categorie, soprannominato il Toro di Culiacán, la capitale dello stato messicano di Sinaloa. Il Dipartimento della Sicurezza degli Stati Uniti ha confermato l'arresto del pugile messicano, rendendone noti i motivi, così come la sua imminente espulsione in Messico tramite un comunicato pubblicato sul suo account ufficiale di X