Incidente aereo all'aeroporto regionale di Marana, in Arizona, dove la collisione tra due aerei privati ha causato la morte di due persone. Un aereo Cessna 172S e un Lancair 360 MK II, due aeroplani a elica di piccole dimensioni, si sono scontrati poco sopra la pista: il Cessna è riuscito ad atterrare senza riportare ulteriori danni, mentre l'altro velivolo si è schiantato, causando la morte delle due persone a bordo. Sulle cause dell'incidente è in corso un'indagine.