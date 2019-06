Usa, aprono la cabina armadio e trovano un orso che fa un pisolino

Non sarà stato piacevole aprire la cabina armadio e trovare un orso bruno, intento a fare un pisolino. E' successo nella contea del Missoula, in Montana dove una famiglia ha chiesto aiuto alla polizia dopo il curioso ritrovamento. Gli agenti dell'ufficio dello sceriffo hanno chiesto, a loro volta, la collaborazione degli operatori del Montana Fish, Wildlifeand Parks.



Insieme sono riusciti a trasportare via il mammifero che sembrava non voler uscire dalla sua nuova "tana". Increduli, gli agenti della polizia hanno pubblicato sui social il video della vicenda, insieme a un consiglio per tutti i residenti della zona: "Chiudete a chiave anche gli armadi".