Usa, appello scienziati a Biden: ridurre rischi armi nucleari

Ansa

Modificare le regole sull'uso delle armi nucleari, dichiarare che gli Stati Uniti non le utilizzeranno per primi, modificare i poteri del presidente per ordinarne l'uso e ridurre a mille il numero di quelle strategiche schierate. E' questo l'appello al presidente Usa, Joe Biden, firmato da 700 scienziati fra i quali 21 premi Nobel, compreso l'italiano Giorgio Parisi.