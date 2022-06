Usa, Anthony Fauci positivo al Covid: solo sintomi lievi

Il dottor Anthony Fauci, che guida la risposta del governo americano alla pandemia di Covid del governo degli Stati Uniti, è risultato positivo al coronavirus.

Fauci, che è completamente vaccinato e ha fatto due richiami, sta manifestando sintomi lievi, secondo una dichiarazione dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive Usa, di cui è a capo. "Il dottori Fauci si isolerà e continuerà a lavorare da casa", si legge nella nota che specifica come non sia stato "recentemente in stretto contatto con il presidente Biden o altri alti funzionari del governo".