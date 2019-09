Usa, anche lo Stato di New York vieta le sigarette elettroniche aromatizzate

Dopo il Michigan anche lo Stato di New York vieta la vendita delle sigarette elettroniche aromatizzate, accusate di incitare i giovani a svapare e oggetto d'indagine per sette morti e centinaia di malattie respiratorie di persone che ne fanno uso. Unica eccezione le e-cig aromatizzate al tabacco e al mentolo. La decisione, che entra in vigore subito, è stata presa dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore dem Andrew Cuomo.