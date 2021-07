Usa, amministrazione Biden trasferisce primo detenuto da Guantanamo

reuters

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato il trasferimento in Marocco dal campo di prigionia di Guantanamo di Abdul Latif Nasir, marocchino per cui il Periodic Review Board nel 2016 aveva stabilito non fosse più necessaria la detenzione. Nonostante il via libera, Nasir è rimasto nel campo sull'isola di Cuba per tutta la durata della presidenza Trump. Il trasferimento è il primo dell'amministrazione Biden.