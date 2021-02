Usa, American Airlines: altri 13mila posti a rischio per la pandemia

facebook

La crisi continua a colpire le compagnie aeree Usa: American Airlines ha avvertito che senza gli aiuti federali in scadenza il prossimo mese è pronta a tagliare o mettere in cassa integrazione altri 13mila lavoratori. Anche United venerdì ha messo in guardia dalla possibilità che 14mila dei suoi dipendenti possano essere messi in congedo non pagato. Le due compagnie lo scorso autunno avevano già tagliato complessivamente oltre 30mila posti di lavoro.