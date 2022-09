Usa: Amazon, Hilton, Pfizer e altre multinazionali assumono oltre 20mila rifugiati

Amazon e diverse catene alberghiere internazionali tra cui Hyatt, Hilton e Marriott International, assieme ad altre 45 multinazionali assumeranno 22.725 rifugiati in tre anni nelle loro sedi negli Stati Uniti.

A dichiararlo è stata la no profit Tent Partnership for Refugees. Amazon prevede di assumere almeno 5.000 rifugiati, mentre Hilton e Marriott International ne assumeranno 1.500 ciascuno. Hyatt si è impegnato ad assumerne 500, così come anche il colosso farmaceutico Pfizer. Aziende come LinkedIn e Ipsos hanno anche promesso di formare 13.850 rifugiati per fornire loro una migliore comprensione del mercato del lavoro statunitense.