Usa, alta tensione a Portland tra manifestanti e forze dell'ordine

La tensione resta alta a Portland, in Oregon, dove Donald Trump ha inviato agenti federali per riportare l'ordine. I manifestanti, in piazza ormai da settimane per chiedere giustizia razziale e una polizia meno violenta, non mollano aiutati da un 'muro di veterani' che li protegge dai federali. I democratici attaccano l'amministrazione, definendo le tattiche autoritarie usate come un'enorme minaccia alla democrazia, "un assalto in stile militare".