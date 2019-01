Usa, allarme per uomo armato in ufficio della Ups in New Jersey

Negli Stati Uniti è allarme per la possibile presenza di un uomo armato in un edificio della società di spedizioni Ups, in New Jersey. Presenti sul posto gli agenti e le teste di cuoio della polizia. Non si hanno notizie di feriti. Secondo quanto riferito dai media americani, l'uomo avrebbe preso in ostaggio l'ex fidanzata e un'altra persona.