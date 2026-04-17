Usa, allarme bomba a casa del fratello del Papa: "Segnalazione infondata"

Mercoledì sera è arrivata una minaccia di una bomba presso la casa del fratello di Papa Leone XIV: lo riporta NewsNation. Il dipartimento di Polizia di New Lenox, sobborgo dell'area di Chicago in Illinois, ha diffuso un comunicato in cui prende atto della minaccia ricevuta presso l'abitazione, ma precisa che, a seguito di un'ispezione approfondita, questa è risultata infondata. Non si segnalano feriti e ai residenti della zona è stato consentito di rientrare nelle proprie abitazioni dopo essere stati evacuati su richiesta delle forze dell'ordine.