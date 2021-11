Usa, all'asta "antenato" del Mac: costruito 45 anni fa è valutato 600mila dlr

Dal Web

Va all'asta in California un computer Apple dei primordi, costruito 45 anni fa a mano dai fondatori dell'azienda Steve Jobs e Steve Wozniak. L'Apple-1, ancora funzionante, ha un valore stimato di circa 600mila dollari. Il cosiddetto "Chaffey College" Apple-1 è uno dei 200 computer prodotti da Jobs e Wozniak agli inizi della loro carriera e fu assemblato in un garage ed è uno dei pochissimi ad esser stato costruito in legno.