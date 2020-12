Usa, agente uccide afroamericano disarmato in Ohio

Rabbia a Columbus, in Ohio, dopo l'uccisione di un altro afroamericano, il secondo in meno di tre settimane, colpito a morte da un agente di polizia. L'uomo era disarmato. Il video girato dalla telecamera degli agenti mostra Andre Maurice Hill, 47 anni, che va incontro a un agente col proprio cellulare in mano nei pressi del garage di casa. La polizia era intervenuta sul posto per una segnalazione non di emergenza.