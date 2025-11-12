Gli Stati Uniti salutano il penny, la moneta da un centesimo va in pensione dopo oltre due secoli

Il penny fece il suo esordio negli Stati Uniti da poco indipendenti nel 1793, proprio a Filadelfia, e nelle prime versioni mostrava la Statua della Libertà. Nel 1909, in occasione del centenario della nascita di Abraham Lincoln, il volto del presidente sostituì il simbolo originario e rimase da allora l'emblema raffigurato sulla moneta. I primi penny erano realizzati interamente in rame, ma dal 1982 la composizione cambiò: 97,5% di zinco e 2,5% di rame.