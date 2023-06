Usa, acido muriatico sugli scivoli al parco giochi: bimbi ustionati

Le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione per la presenza di una "sostanza sospetta" sui giochi pubblici, probabilmente versata deliberatamente da sconosciuti. "Il mio bambino di un anno ha iniziato a piangere. È stato allora che ho capito che quel liquido non era acqua", ha proseguito la madre dei piccoli feriti.

Le indagini

Gli investigatori hanno poi stabilito che si trattava di acido muriatico, usato per pulire e disinfettare la piscina situata nei paraggi. Gli agenti ne hanno trovato diversi flaconi conservati nella sala pompe della struttura, "adeguatamente immagazzinati in un'area protetta". Il parco giochi è stato pulito, ma rimane isolato per precauzione. Tutti i materiali pericolosi sono stati rimossi e il resto del parco è aperto al pubblico.