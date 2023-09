Usa, accordo bipartisan al Senato contro "shutdown" fino a novembre

Negli Usa i leader del Senato hanno annunciato un piano bipartisan per un provvedimento di spesa che eviterebbe lo "shutdown" per sette settimane, mantenendo gli attuali livelli di spesa sino al 17 novembre, con 6 miliardi per l'Ucraina e altrettanti per le calamità naturali ma senza ulteriori fondi per il confine.

C'è l'impegno di tutti i 100 senatori per un ok rapido, ma resta l'incognita della Camera, dove i trumpiani premono per uno shutdown e minacciando una mozione per destituire lo speaker Kevin McCarthy se collaborerà con i Dem.