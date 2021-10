Usa a Turchia: chiediamo chiarezza su espulsione ambasciatori

-afp

Washington chiede "chiarezza" ad Ankara rispetto alla situazione dell'ambasciatore americano in Turchia per cui è stata ordinata l'espulsione dal capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan che vuole cacciare anche altri 9 diplomatici occidentali per aver chiesto la scarcerazione di un dissidente politico. "Siamo al corrente di quanto riportato e cerchiamo chiarezza", ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato.