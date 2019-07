Usa, a giugno -28% arresti di migranti alla frontiera con il Messico

Il numero di migranti fermati e arrestati per aver attraversato illegalmente la frontiera dal Messico agli Stati Uniti è sceso del 28% a giugno su base mensile. Lo riferisce il dipartimento americano per la sicurezza nazionale. In tutto 104mila persone sono state arrestate a giugno, 40mila in meno rispetto a maggio. La situazione alla frontiera resta comunque "critica".