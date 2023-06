22 giugno 2023 08:22

Usa, a due anni spara e uccide la madre incinta all'ottavo mese

E' accaduto in Ohio: la donna, colpita alla schiena, è riuscita a chiamare i soccorsi ma è morta in ospedale con il bimbo che portava in grembo. L'arma era sul comodino in camera da letto, insieme ad altre